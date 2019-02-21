محافظ البنك المركزي الاسبق..يحمّل “البنك” مسؤولية أزمة السيولة وإرتفاع التضخم

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الخليج 365 :
قال محافظ بنك السودان الأسبق، صابر محمد الحسن، إن عدم استقلالية البنك وراء الأزمات المتمثلة في نقص الأوراق النقديه (الكاش) وارتفاع معدلات التضخم وسعر الصرف.
واضاف الحسن خلال مداخلته فى منتدي تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن جميع المشاكل مرتبطة بسياسات تقع مسؤليتها فى جزء كبير منها على عاتق البنك المركزي بصورة مباشرة، وتابع “البنك لم يمكن بأن يقوم بدوره الحقيقي والمستقل والكامل لمواكبة هذه الاشياء”.
وقال إن إستعادة استقلالية البنك المركزي يساعد في حل هذه المشكلة، مشيراً إلى أن استقلالية البنك المركزي منصوص عليها في قانونه ودستور البلاد والتشريع، وأضاف “لكن ما نلاحظه عملياً أن البنك المركزي لا يملك الاستقلالية التي تمكنه من القيام بدوره المطلوب”.
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