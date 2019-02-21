مصرع اكثر من 69 شخصًا في حريق هائل ببنغلاديش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لقي 69 شخصًا على الأقل مصرعهم، الخميس، في حريق اندلع بعدة مبانٍ في العاصمة البنغالية دكا.

وذكر رئيس جهاز الإطفاء علي أحمد، في تصريح صحفي، أن الحريق اندلع الليلة الماضية في محيط منطقة تشوك بازار بالعاصمة، وانتشر بسرعة بعد انتقاله إلى مستودعات تحتوي على مواد كيميائية وبلاستيكية.

من جانبه، قال رجل الإطفاء محافظ ريبين، إن 69 شخصًا لقوا مصرعهم في الحريق، الذي نشب في منطقة تفصل أزقة ضيقة بين بيوتها ومحلاتها ومستودعاتها.

ولفت ريبين إلى وجود عدد كبير من الأشخاص محصورين في المنطقة، معربًا عن خشيته من ارتفاع عدد الضحايا.

وأشار إلى أن الإطفائية تمكنت من السيطرة على الحريق بنسبة كبيرة بعد جهود استمرت 9 ساعات. الاناضول

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