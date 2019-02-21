شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الخليج 365: صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة : – أنهى معسكر ‘كيتوي” بحصه تدريبيه ساخنه ، “الهلال” ينزل “أندولا” ويتحدى “زيسكو”

-الازرق” يعتمد سلاح التكتيك والهجوم ، حماس وجديه وسط النجوم ..وأمبومبو” يتوعد فريقه السابق بهدف رائع

-الكوكى” يؤكد الاجتهاد طريق الدخول للتشكيله ..المحرق البحرينى يتهمه بالهروب ويتوعده بالفيفا ..وزيسكو يحشد جماهيره للقاء الاحد

-المريخ يغادر بالتركيه لتونس ، الزلفانى: عقوبة فيفا خدمة الاحمر ..وقائد الفريق الزامبي :الهلال لايخيفنا

-الفحوصات تؤكد سلامة الثعلب

-ركز على اللياقه والتكتيك الهلال يرفع نسق الاعداد الجاد لمواجهة زيسكو

-الجوهره تواصل رصدها لادق التفاصيل ، جاكوب باندا: الهلال لايخيفنا ولن نخسر امام انصارنا ، اليابانى يتطلع للظهور الأول رفقة زيسكو، وكوتوكو يصل زامبيا ويبدأ إعداده

-طوارئ فى البيت الازرق تأهبا لزيسكو ..الهلال يواصل التدريبات..والكوكى يركز على اللمسه الواحده ..الازرق يعود لاندولا اليوم ، والصحافه الزامبيه تهتم بوصول التونسي ..انسجام بين الجنرال والكوكى ، الكوكى : مباراة صعبه صحيفة الزعيم * سخرية هلالية على إعادة الكاردينال (للماسورة) التونسية * أحداث عاصفة .. المحرق البحريني يشكو مدرب الأزرق الجديد للفيفا .. ويصفه بالهارب * وفد مقدمة المريخ يصل تونس.. العقرب يرافق الجهاز الفني والمونديالي شكرالله يدير لقاء النجم

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 21 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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