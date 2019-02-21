قامت احدى المدارس الثانوية باستئجار شقة مفروشة لعدد سبعة من طالباتها المتميزات، ثلاث في المجال العلمي أحياء واثنان علوم هندسة، واثنان من المساق الأدبي، مع وجود ثلاث استاذات معهن ، حتى يحرصن على المنافسة في قائمة الأوائل ، ويشرفن اسم المدرسة واساتذتها، وذلك من خلال وضع جدول لهم بالقراءة المكثفة طيلة ساعات الليل والنهار، وقالت إحدى الاستاذات المقيمات مع الطالبات إن الفكرة مستوحاة من إحدى المدارس، التي يأتي طلابها ضمن الأوائل في كل العام، وقاموا هم بتطبيق هذا الأسلوب هذا العام، حتى ينافسوا أيضاً، وقالت بحسب صحيفة آخر لحظة : إنها متفرغة تماماً هي وثلاث معلمات، ويتناوبن في مراجعة وتسميع المواد للطالبات، كما يقمن معهن بحل امتحانات الأعوام السابقة، وأضافت بأن المدرسة هي المتكلفة بالإيجار إلى جانب ذلك فإن الوجبات تم اختيار استاذتين لهذه المهمة، حتى لا ننشغل بشئ آخر غير الاستذكار والمراجعة للطالبات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مدرسة ثانوية تؤجر شقة مفروشة لطالبتها المتميزات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.