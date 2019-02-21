تقليص نسبة الحجاج لـ(50%) العام الحالي

أعلن رئيس شعبة وكالات السفر والحج والعمرة محجوب المك، عن تقليص نسبة الحجاج لـ(50%) في العام الحالي، في حالة عدم مساومة حجاج القطاعين العام والخاص وتمويلهم من البنك المركزي بالعملات الحرة، وقال المك لن نستطيع تسويق حصتنا الحالية وأضاف وسنلجأ لتقليصها بنسبة (50%) في حالة عدم تنفيذ مطالبنا، وقال المك من أن يؤدي القرار إلى خروج وكالات السفر عن خدمة الحج. لكن سيؤدي إلى تقليص عدد الحجاج نتيجة لارتفاع أسعار الحج لهذا العام 2019 وطالب رئيس الشعبة الحكومة بعطائهم حصة كافية النقدي الأجنبي بدلاً من اللجوء للسوق الأسود لشراء الريال الذي يتسبب في ارتفاع قيمة الحج الحالي لـ (500) مليون جنيه، وأضاف المك ما عاوزين يساونا لأنهم لا يستطيعون منافستنا في العام القادم لأن أسعارنا ستكون أقل منهم وتابع بحسب صحيفة آخر لحظة إذا ما دعمنا سوق (3) آلاف من الناس المقتدرين بأسعار خالية والباقي سوف نقوم نقوم بإرجاعها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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