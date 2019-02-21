عالم آثار أمريكي يكشف أدق أسرار “جبل البركل”

كشف عالم الآثار الأمريكي تيموثي كيندال المدير المشارك لبعثة جبل البركل أسراراً دقيقة عن جبل البركل تبرز أهميته الدينية والفلكية .

في حلقة بثتها قناة ناشوال جيوغرفيك عنن جبل البركل، أن أعضاء البعثة قد تمكنوا من الصعود إلى أعلى النتوء الموازي للجبل حيث كشفوا عن لوحة عليها نقش لم يصل إليه إلا القليلين منذ أن أبدعه الكوشيون قبل ألفين وثمانمائة عام قبل الميلاد حيث كتب تهارقا عن انتصاراته على الأشوريين .

ويعد جبل البركل وبحسب صحيفة الأخبار، واحداً من ضمن خمسة مواقع تم ضمها لمواقع التراث العالمي، ويضم الجبل معبداً وتماثيل ومنحوتات تعود إلى الحضارة النوبية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)