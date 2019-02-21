شرع مختل عقلياً في التهجم على منزل جيرانه شاهراً ساطوراً كان يخبئه خلف ظهره عندما دخل إلى المنزل، حيث أغلق الباب واخرجه وشرع بضرب أفراد الأسرة، وقام بإصابة طفلة تبلغ (3) أعوام بضربها على رأسها وإصابة والدتها وثلاث شقيقات، وبعد أن سمع الجيران صراخهما هبوا لنجدتهما وتمكنوا من أخذ الساطور من يده وإخراجه من المنزل وإسعاف المصابين إلى المستشفى بحسب صحيفة آخر لحظة، حيث أصيبت الطفلة بنزيف داخلي في الرأس والبقية بجروح سطحية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر مختل عقلياً يعتدي على جيرانه بـ(ساطور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.