محافظ أسبق: المركزي لا يملك الإستقلالية المطلوبة

أقر محافظ بنك السودان المركزي الأسبق، د. صابر محمد الحسن، بافتقار بنك السودان المركزي لاستقلاليته، قائلاً إن ما يلاحظ عملياً يشير إلى أن البنك المركزي لا يملك الاستقلالية التي تمكنه من القيام بدوره المطلوب .
وقال في مداخلته في منتدى “تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني” إن جزءاً كبيراً من الأزمات التي تعيشها البلاد مثل “أزمة الكاش والتضخم وارتفاع سعر الصرف بسبب غياب دور البنك المركزي، وزاد وبحسب صحيفة الأخبار: “لها علاقة مباشرة بذلك” .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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