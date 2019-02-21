كشفت مصادر خاصة عن بروز خلاف كبير بين تجمع المهنيين وتحالف الحرية والتغيير بسبب رفض التجمع قبول أي حزب بينهم خاصة حزب الأمة، في وقت رحب فيه التجمع بحزبي المؤتمر السوداني والإصلاح الآن، وبحسب ذات المصادر فإن الخلاف وصل إلى طرد حزب الأمة من المشاركة في موكب اليوم، بالرغم من وجود عناصر من الحزب داخل تجمع المهنيين، وبحسب صحيفة آخر لحظة كشف المصدر عن معارضة نائب رئيس حزب الأمة د. مريم الصادق ، أي تقارب مع تجمع المهنيين عقب الإساءات التي وجهت للحزب وقيادته من قبل التجمع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين يطرد حزب الأمة من المشاركة في موكب اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.