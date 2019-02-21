النائب الأول يبعث برسالة شكر الى النائب الأول لرئيس جمهورية بورندي

بعث النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح برسالة شكر وتقدير الى معالي السيد قاستون سنديمو النائب الأول لرئيس جمهورية بورندي ، رداً على رسالته التي بعث بها اليه عقب زيارته للبلاد مؤخراً .
واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية في رسالته تطلع واستعداد السودان الدائم لتكثيف العمل المشترك مع بورندي بما يعود بالنفع على شعبي البلدين ويخدم اهدافهما القائمة على التفاهم وتكامل المصالح والتنسيق المشترك في كافة المجالات .
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