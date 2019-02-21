

- أنهى معسكر 'كيتوي" بحصه تدريبيه ساخنه ، "الهلال" ينزل "أندولا" ويتحدى "زيسكو"

- الازرق" يعتمد سلاح التكتيك والهجوم ، حماس وجديه وسط النجوم .. وأمبومبو" يتوعد فريقه السابق بهدف رائع - الكوكى" يؤكد الاجتهاد طريق الدخول للتشكيله ..المحرق البحرينى يتهمه بالهروب ويتوعده بالفيفا ..وزيسكو يحشد جماهيره للقاء الاحد -المريخ يغادر بالتركيه لتونس ، الزلفانى: عقوبة فيفا خدمة الاحمر ..وقائد الفريق الزامبي :الهلال لايخيفنا -الفحوصات تؤكد سلامة الثعلب -ركز على اللياقه والتكتيك الهلال يرفع نسق الاعداد الجاد لمواجهة زيسكو -الجوهره تواصل رصدها لادق التفاصيل ، جاكوب باندا: الهلال لايخيفنا ولن نخسر امام انصارنا ، اليابانى يتطلع للظهور الأول رفقة زيسكو، وكوتوكو يصل زامبيا ويبدأ إعداده -طوارئ فى البيت الازرق تأهبا لزيسكو ..الهلال يواصل التدريبات..والكوكى يركز على اللمسه الواحده - الازرق يعود لاندولا اليوم ، والصحافه الزامبيه تهتم بوصول التونسي ..انسجام بين الجنرال والكوكى ، الكوكى : مباراة صعبه

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الخميس 21 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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