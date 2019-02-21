تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * المركزي يفك حظر تمويل السيارات والعقارات * الشعبي يكشف عن رسالة عامة ويعتذر لأسر الضحايا * قوض نرفض أي مبادرة تخرج عن الشرعية صحيفة مصادر * إعصار سياسي .. حل الحكومة وتسريح قطاعات وأمانات المؤتمر الوطني * تكليف وكلاء الوزارات بتسيير دولاب العمل الحكومي صحيفة الإنتباهة * تغييرات مرتقبة بالرئاسة واتجاه لحل الحكومة * مدير المؤاني المقال يكشف لـ(الإنتباهة) تفاصيل صفقة الميناء الجنوبي صحيفة الصيحة * قوش: “أي كلام فيه خروج علي الشرعية لا مكان له” * وحدة مكافحة الفساد تسترد “100” مليون جنيه لبنك الخرطوم صحيفة المجهر * “صلاح قوش”: أي مبادرة سياسية تخرج عن الشرعية لا مكان لها * “علي الحاج”: كتبت وصيتي قبل وفاتي وسأسلمها للرئيس بنفسي صحيفة آخر لحظة * تعديلات في الحكومة وعودة طه ونافع للواجهة * استقالة مدير المؤاني ومعلومات جديدة في عقد التشغيل * غازي: معالجات الحكومة للأزمة (مكمدات باردة) صحيفة الرأي العام * قوش: لا مكان لأية مبادرة تخرج على الشرعية * المركزي يسمح للبنوك بتمويل العقارات والسيارات * وحدة تحقيقات الفساد تعيد “100” مليون جنيه لبنك الخرطوم صحيفة الدار * قوش: النساء والشابات المعتقلات صلبات وقويات * معلم سوداني يكشف قصة اتهامه بـ(النشل) بالحرم المكي الشريف * تحديد موعد امتحان الشهادة السودانية وامتحان مرحلة الأساس 2019م * تفاصيل مثيرة في قضية المتهمين بانتحال شخصية (حميدتي) * بنك السودان المركزي يعلن عن فك حظر تمويل العثارات والعربات * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس والرياضيات لأساسية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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