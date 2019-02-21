لهذه الأسباب وفد أمريكي يزور الخرطوم

جهود مقدرة يبذلها الجانب السوداني والأمريكي للوصول إلى صيغة سياسية مشتركة تفضي إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب (العقوبات الأمريكية) حيث بدأت بالخرطوم أمس فعلياً مرحلة جديدة من الحوار الأمريكي السوداني في مرحلته الثانية حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فالوفد الأمريكي الرفيع الذي يقوده المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير المستشارين لأفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، سيريل سارتر ويرافقه مدير دائرة أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي كان قد استهل لقاءاته مساعد رئيس الجمهورية، مسؤول ملف التفاوض حول المنطقتين ومن المنتظر أن يجري الوفد لقاءات مكثفة مع الأطراف السودانية ويختتم زيارته غداً الأربعاء.

زيارة بناءة ومثمرة

الجانب الأمريكي وصف الزيارة بالبناءة والمثمرة ،في خطوة اعتبرها مراقبون فتح شهية للمرحلة الثانية للحوار الذي انطلق بالخرطوم خاصة وأن تكوين الوفد ضم مساعدا للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بمجلس الأمن القومي ، وهذا دليل بشكل واضح على اهتمام الإدارة الأمريكية بالملف السوداني والرغبة في رفع العقوبات عن السودان في ظل الجهود السابقة التي بذلتها الحكومة السودانية تمهيدا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، ورأى خبير في الشوؤن الدولية فضل حجب اسمه أن الخرطوم بذلت وسعها في رفع العقوبات تارة بالمعلومات وأخرى بالتعاون في عدد من الملفات كقضية الاتجار بالبشر وتحقيق السلام والاستقرار بالإقليم.

أجندة اللقاء

أجندة اللقاء تركزت في محورين أثارهما الجانب الأمريكي، المحورالأول العلاقات السودانية الأمريكية ورفع العقوبات حيث وقف مساعد الرئيس والوفد الأمريكي على سير المرحلة الثانية من عملية الحوار في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعهد الجانب الأمريكي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب، أما المحور الثاني تركز حول الوضع الراهن في السودان والاحتجاجات الأخيرة على خلفية الأوضاع الاقتصادية، وحمل الوفد تفويضا رئيسيا في حقيبته بشان قضية الاحتجاجات وما افرزته مؤخراً من نتائج كانت مثاراً لنقاش كثيف من المسؤولين بالإدارة الأمريكية أعقبها تصريح آخر الجمعة المنصرم وصف بالمقتضب، لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لقناة الحُرة بأنهم يتمنون سماع صوت الشعب السوداني وأن تحصل عملية انتقال في حال حصولها بقيادة الشعب وأوضح سيريل أن السودان يمر بتطورات، ومرحلة انتقالية ودعا الحكومة في ذات الوقت إلى أهمية أن تحترم حق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم وطلب أن يلتزم الجانب الآخر السلمية في التعبير.

شراكة قوية

من جانبه أكد سيريل ثقته بالحكومة، وقال إنها ستتمكن من إيجاد حل سياسي لن يأتي من الخارج ، مؤكدا أن السودان وبلاده سيتمكنان من إلى الوصول إلى شراكة قوية، وقال لن يتم فرض أي حلول خارجية وأن الحل يكمن من الداخل.

وفي تعليقه على زيارة الوفد الامريكي للبلاد يرى السفير الرشيد أبو شامة أن الزيارة لها اهداف خفية تتمثل في أن أجندة الوفد تحمل العصا في يد والجزرة بأخرى، مشيراً إلى أن مهمة الوفد استقصائية حول ما جرى ويجري في السودان مدلا على ما ذهب إليه بعضوية ورئاسة الوفد باعتباره مساعدا خاصا للرئيس ترامب، مرجحاً بأن هدفه كتابة ورصد ما حدث بالسودان من احتجاجات منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي ورفعها إلى الرئيس الأمريكي حيث لا توجد حواجز مع الرئيس الأمريكي وقال إن الوفد سيتركز في كتابه تقرير بمعلومات ليست روتينية وذلك بإجراه لقاءات متنوعة تشمل المسؤولين بالحكومة والمعارضة بجانب منظمات المجتمع المدني، وقال ربما تكون هدف الوفد الأساسي رفع تقرير حول الوضع ورح جان تكون مهمة الوفد جاءت استجابة لمجموعات الضغط المتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية التي شددت على التدخل والوقوف على ما يجري بالسودان التي كانت آخرها المظاهرة الكبرى التي نظمها سودانيون بدأت بالبيت البيضاوي أنتهت بالكونغرس الأمريكي لكن المسؤول الامريكي قال إن هدف زيارته للسودان جاءت من أجل مواصلة الحوار بين البلدين ووضعه في مساره الصحيح بما يقود إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب .

قضايا أخرى

الشاهد أن الإدارة الأمريكي قد درجت على ابتعاث وفود أمريكية للسودان للوقوف ميدانيا على وضع بالبلاد واعداد تقارير دون وسيط آخر، وفي عهد الرئيس الراحل جعفر نميري، بعثت الإدارة الأمريكية بجورج بوش الابن ، كما بعثت بمسؤولين مماثلين في بداية التسعينيات غير أن هنالك قضايا تثيرها أمريكا بين الحين والآخر آخرها مطالبة واشنطن بإدراج قضية التعويضات لضحايا التفجيرات في نيروبي وعدن كشرط جديد في المسارات الستة التي أعلن عنها القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم حيث فرضت المحاكم الأمريكية غرامات ضخمة لن تستطيع الخرطوم الإيفاء بدفعها في الوقت الراهن وأكدت مصادر دبلوماسية استمرار الزيارات بين الجانبين السوداني والأمريكي لمواصلة الحوار بينهما مع التأكيد على رغبتهما بمواصلة الحوار والتوصل إلى صيغة تفاهمية تقود إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتبارها القضية الأخيرة في تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.