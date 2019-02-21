أشاد وزير الصناعة والتجارة، موسى كرامة، بموقف الحكومة اليابانية لدعم جهود السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بتوفير الدعم المالي من مركز التجارة الدولي (آى تي سي)، والذي بموجبه يتم تنفيذ متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية المتمثلة في إعداد بعض القوانين المهمة لتمكن السودان من الاستفادة من الفرص التي تتيحها مجالات الانضمام.

جاء ذلك في الورشة التدريبية التي نظمتها الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية بفندق كورنثيا بالخرطوم، اليوم الأربعاء، بحضور سفير دولة اليابان وبعثة مركز التجارة الدولي والخبراء في المنظمة والجهات ذات الصلة.

وثمن كرامة الدور الكبير الذي يلعبه مركز التجارة الدولي في دعم وتفعيل تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والقطاع العام في وضع السياسات الخاصة بعملية التجارة العالمية وفرص النجاح لها.

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله وزير الصناعة والتجارة عن دعم اليابان للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.