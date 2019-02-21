تعرف على حقيقة كمع رحلات الحج للسودانيين

اتخذت شعبة وكالات السفر والسياحة، قراراً بعدم مقاطعة الحج لهذا العام والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 106 والخاص بخصحصة خدمات الحج وخروج الدولة تدريجياً منه، وقررت الشعبة في اجتماع عقد اليوم (الأربعاء) سفر وفد يتكون من ثلاثه من أعضاء المكتب التنفيذي للتفاوض مع المؤسسات السعودية لترتيب حزم الخدمات، اضافة لعقد اجتماع موسع للوكالات وتنويرهم بما يتم.

وأقرت الشعبة بتخفيض إدارة الحج والعمرة الحصة المخصصة إلى ٥٩٨٤ مع وعد بزيادتها إلى٧٣٠٠

وكان عضو المكتب التنفيذي للشعبة وصاحب وكالة القضارف للسفر والسياحة شاذلي عبد الكريم قال لـ(باج نيوز) إنهم قرروا مقاطعة الحج بعد إنقاص حصتهم المخصصة,

وقال الأمين العام لشعبة وكالات السفر والسياحة البلولة حامد الحسن، إن المكتب التنفيذي قرر قبول الحصة الحالية مع وعد إدارة الحج والعمره بزيادتها في حال زادت السلطات السعودية الحصة.