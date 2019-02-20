الزكاة تُضاعف تكلفة مشروعات الطلاب لأكثر من 100%

قال الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبدالرازق، إنه تمت مضاعفة تكلفة مشروعات نفرة طلاب السودان خلال هذا العام إلى أكثر من 100% عن العام الماضي، مؤكداً أن النفرة أتت هذه المرة قبل انطلاق العام الدراسي لتحقيق العدالة في التوزيع.

وأوضح عبدالرازق خلال مخاطبته نفرة الطلاب الأربعاء، أن الهدف الأساسي للديوان، إخراج أكبر عدد من دائرة الفقر والحاجة للكفاية وقطع بأن الأساس في ذلك الطالب.

وتابع “نعمل على توفير هذه المعينات حتى نحدث استقراراً في العملية التعليمية وتعهد بأن تكون هذه المعينات الأجود”.

وكشف عبدالرازق بحسب الشروق – عن التزام برنامج الغذاء العالمي، للمساهمة بذات المبلغ الذي يدفعه ديوان الزكاة من أجل استقرار الطلاب، وحث المجتمع على ضرورة المشاركة في مثل هذه المشروعات، متعهداً باستمرار اهتمامهم بتوفير المعينات للطلاب المعاقين.

وأعلن عن توفير “سماعات ومواتر” لهم، والاستمرار في زيادة العدد، مؤكداً المضي في دعم الخدمات وإنشاء المدارس، موضحاً استهدافهم لمدارس الرُحّل في الولايات ونتكفل باحتياجات المعلمين الذين يجوبون معهم كافة مناطقهم.

وتعهد عبدالرازق بتحسين بيئة الخلاوى، والتزم بإعادة صيانة وتأهيل هذه الخلاوى وأثنى على شراكتهم مع اتحاد الطلاب، وقال في سياستنا تمكين حافظ القرآن بالإنتاج، وذلك من خلال إسنادهم حتى يكونوا منتجين للمساهمة في زيادة الإنتاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)