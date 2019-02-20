غليان في الهلال بسبب الكوكي!!!.. بقلم رمضان احمد السيد

شهاب محمد - الخرطوم - رمضان أحمد السيد

الخليج 365:

▪ الثالثة واقعة ام ماذا يا ادارة الهلال !؟

▪ هل تمخض الجبل فولد الكوكي مدربا للهلال !!؟

▪ تحدى كبير ينتظر المدرب مع الهلال بعد ان اصبح واقعا

▪ الكوكي ومفارقات عجيبة : نتائج سيئة بالداخل ومميزة بالخارج

▪ وجود المدرب الوطني يخفف من مشاكل الكوكي في الهلال

▪ رئيس الهلال يدافع عن الزعفوري وعن الكوكي رغم الذهاب بالهلال للفيفا !؟

▪ الكشف عن ٣ مدربين فاوضهم الهلال ليس من بينهم النابي ولا أبياه !!؟

▪ الهلال يعود من جديد لغارزيتو وابنه ينقذ الهلال من اكتمال الصفقة !؟

▪ هل يعجز الهلال استخراج تأشيرة دخول وعمل للمدرب السوري !!؟

▪ الزلفاني يستحق الطرد والتحويل للجنة الانضباط !!؟

▪اقتحم الملعب ورفض مغادرة الملعب بعد طردة: رضخ اخيرا وفي طريقه للمدرجات ولع ” سيجاره ” !؟

▪ رغم الخسارة الموردة بالعشرة تخدم المريخ قبل المواجهة العربية

▪ اتلتيكومدريد ويوفنتوس في قمة ملتهبة في ابطال اوربا وسهلة للسيتي امام شالكة!؟

▪ ليفربول يخذل التوقعات ويتعادل سلبيا مع البافاري وبرشلونة يفشل امام ليون ويخرج متعادلا

▪ اخيراً جداً تمخض الجبل ، فولد الكوكي مدربا للهلال ،

▪ ومعنى ما نعنى ان الأهلة وبعد الفرحة بقرار اقالة الزعفوري وبحكم كبر وعظمة نادي الهلال كانوا يتوقعون مدربا كبيرا وفي المستوى وليس مجربا او مطرودا او متواضع القدرات ظل يشكل فشلا كبيرا مع كل الفرق التى دربها بدءا بالإفريقي التونسي وهل يمكن ان ننسى ظاهرة الاعتداء عليه من قبل الجماهير ثم فسخ عقده مع النادي ،

وكذلك تدريبه للفيصلي الأردني الذي أضاع ملامحه بعد مستويات حققها مدربه السابق الذي خطفه الزمالك بعد البطولة العربية ،

▪ والان نسمع بان المدرب كان متعاقد مع المحرق البحريني ، لا حس ولا خبر ولا بطولات ولا مشاركات عربية او آسيوية او خليجية ،

▪ المدرب المعنى طبعا نبيل الكوكي

والذي لم يفكر او حتى يصدق احد بان الهلال يمكن ان يتعاقد معه بعد تجربتين سابقتين كانتا الأسوأ ،

الاولى وبرغم وصول الهلال لنصف النهائي لكنه خسر على ارضه من اتحاد العاصمة الجزائري وودع ، ثم هرب المدرب ،

وفي المرة الثانية وبرغم نتائج طيبة خارج الارض الا ان اسوأ النتائج كانت بأرضه وهو يخسر من المريخ برغم انه قبلها فاز على المريخ في الدوري وبعدها أقاله الهلال ،

▪ ويضاف لهذا وعدم مجرد التفكير في التعاقد معه انه ذهب بالهلال للفيفا مطالبا بحقوقه ، والتى في النهاية وقبل ان تصل لمرحلة توقيع العقوبات على الهلال ان دفعها الهلال ٨٥ ألف دولار قبل ثلاثة شهور تقريبا وقد أكد هذه رئيس الهلال الكاردينال من خلال حديثه ،

▪ المهم في النهاية ان القرار أحدث غليانا في الشارع الهلالي ، وضجت الاسافير بالاستغراب وبالرفض ، وتبرع كثيرون بعديد المقالات التى كتبت في حقه قبل وبعد الإقالة السابقة ،

▪ وكذلك نتائج الهلال في فترتيه السابقتين ، ومحاربته لكبار اللاعبين وتعامله معهم كما ذكر بانه واحد من إسباب إقالته ، وجاء الكاردينال بالامس حول حواره مع قناة النادي ليقول بان تقارير دائرة الكرة في هذا الخصوص وهذه المعاملات لم تكن صحيحة ومفبركة وتخدم اهداف جهات ،

▪ السؤال العريض الذي كان يجب ان يفرض نفسه لرئيس الهلال الا يوجد من هو افضل من الكوكي في الساحة العربية والعالمية،!؟

▪ ولماذا تحديدا المدرب العربي وفي العربي التونسي وفي التونسي الكوكي وفي الكوكي المجرب من قبل مرتين وفي المرتين لم يحقق الهلال شيئا وغادر المدرب في كلا الحالتين بأسوأ السيناريوهات ،

فهل نقول من الان بان الثالثة واقعة ، وان الكوكي طال الزمن او قصر سيغادر اما مقالا او مطرودا او هاربا ،

▪ رئيس الهلال ومن خلال لقائه قال بانهم فكروا في ثلاثة مدربين كانت في طاولتهم وبداؤوا معهم المفاوضات وجميعهم وافق ولكن كانت هناك عقبات في غارزيتو ، حتى تحديد المبلغ وشروط ضم مساعديه وابنه ولكن في النهاية طالب بان ندفع حقوق سابقة لابنه على الهلال ايام عهد البرير ، فصرفنا النظر عنه ،

▪ انه غارزيتو الذي اتفق مع الهلال وأعلن عنه في وقت سابق بانه مدربا وذهب واتفق مع المريخ ووقع له ،

انه نفس الغارزيتو الذي حارب كبار اللاعبين وعجل بترك البرنس للكرة لتفقد الكرة احد أساطيرها في وقت مبكر جدا ،

والمدرب الثاني كان السوري نزار محروس والذي أكد اكتمال المفاوضات معه ولكن التعقيدات في الفيزا ودخول السودان بالنسبة للسوريين حالت وإكمال الاتفاق او حضور المدرب ،

▪ فهل كان يعجز ادارة الهلال استخراج تأشيرة دخول للمدرب ان أرادت ،

الكل كان يمنى النفس بوجه جديد حتى ولو كان مغموراً او غير معروف ،

▪ والمدرب الأخير كان الكوكي ويريد رئيس الهلال ان يقول بان سبب التأخير في إعلانه حتى يعمل مخالصة مع ناديه المحرق البحريني ، في وقت وبعد إعلانه مدربا والتأخير في ذكر اسمه ان ادارة الهلال والكاردينال لا يريدون معرفة ردود الأفعال وكمية الرفض التى حدثت الان وتحدث ،

▪ في النهاية نقول ان الجميع الان اصبح امام الامر الواقع ، وضيق الزمن والتحدي الكبير لقاء زيسكو على الأبواب ، وحسنا رئيس الهلال يعلن حضوره للمباراة ومؤازرة اللاعبين من الملعب ،

نتمنى ان يظهر الكوكي مقدراته في المباريات الخارجية مع الهلال والا يصدمنا من البدايات

▪ فالفريق معد وجاهز ويحتاج لبصمة المدرب وتكتيكه

▪ ودائما يتفاعل الجميع مع الجديد ونتمنى ان يكون في الموعد ،

▪ ونعود للتساؤلات لماذا لم يتعاقد الهلال او يفاوض النابي مثلا وهو صاحب بصمة مع الهلال وصاحب بطولة افريقية مع الكونغولي وكان قد اهل الهلال لمرحلة المجموعات والكل يذكر بعدها هدف صلاح الجزولي الراسي في شباك مازيمبي من عرضية بكري المدينة وقتها ،

▪ الغريب في الامر ان رئيس الهلال لم يذكر النابي ولم يسأله مقدم البرنامج لكن بعض التصريحات المتداولة في المواقع وصفحات الفيس والقروبات تقول ان عضو المجلس سيف الدين قال بان الهلال فاوض النابي وحقق له كل مطالباته ومنها زيادة المرتب وكذلك ان يكون العقد لمدة سنة بدلا من ٦ شهور ، ثم جاء بشرط جزائي يقول مرتب سنة في حالة فسخ العقد او الإقالة وهذا ما رفضه الهلال ،

▪ لو صح هذا نقول مدرب اكثر من عاقل ، لانه يعرف مصير كل المدربين وان الامر مرتبط بالانتصارات فقط ،

وواضح عدم موافقة الهلال انه لن يصبر على المدرب حتى يكمل العام ،

ولم يتحدث رئيس الهلال ايضا عن المدرب الغاني الذي كان مرشحا ورغبة الكثيرين ،

وكذلك لم يتناول مدربين من دولة غير تونس ، مثلا مصر .

لحن الختام

▪ الان وصل المدرب ومساعده صلاح احمد ادم لكيتوى الزامبيه وصافحا ادارة البعثة وبقية الجهاز الفني واللاعبين ، ووضح من اللقطات المبثوثة عبر قناة الهلال للمران ان المدرب عانق اللاعبين الذين يعرفهم ووقف اكثر مع شيبوب والمالي ديارا كثيراً وكذلك مبومبو ،وبدأ العمل ، وعلينا ان ندعو له بالتوفيق وان يحقق الهلال النتيجة المرجوة بالاحد ،

وهكذا يسدل الستار على أزمة التدريب في الهلال

ومع هذا لابد من وقفه عند الزعفوري والذي دافع عنه رئيس الهلال كثيراً وعن شهاداته ، ولكن المفاجأة في الخسارة من نكانا التى كان يتوقعها الكاردينال بالخمسة ، بجانب رغبة كبار الهلال وغيرهم وافق على إقالته وانه سيكرم ويعطي كامل استحقاقاته بعد العودة للخرطوم ،

▪ رئيس الهلال وصل لقناعة من ان بشة خلاص ما عنده ما يقدمه وانه لن يعود للهلال ، خلاص الخير فيما اختاره بنفسه وقرار الاعتزال ، ولكن ورغم الحديث الصادم من رئيس النادي ، عاد وصلحها بالقول ان بشة ان شاء الله سيكرم تكريم كبير وما قدمه للهلال ، ولم ينسى ان يذكر معه اخوه الكاشف كاريكا حكاية ما قدموه وان مشوارهم مع الهلال انتهى ،

▪ وجود المدرب الوطني صلاح محمد ادم مع الكوكي مهم جداً بحكم قرب الجنرال من الهلال في الفترة الاخيرة ومعايشة مبارياته والتعليق عليها وتحليلها ،

ولكن نقول الكلام النظري او التنظير شيء والواقع داخل الملعب وتنفيذ مثل هذا الكلام شيء آخر ،

ونتمنى ان يواصل يماني بحكم انه فني تحليل للمباريات فهو مهم ويمكن ان يفيد الهلال ، عمله أساسا ليس مربوط بالزعفوري او غيره ،

▪ قدمت الموردة تجربة مثيرة للمريخ ، ومارست عنفا في حدود الرياضة ويمكن ان يتلقى اللاعبين كروت عادية وحتى الطرد كما حدث مع اللاعب مسلم الطيب ، ولكن تصرف المريخ الزلفاني لم يكن في محله ، فمع قرار الطرد رفض الخروج من الملعب وتوقفت المباراة بعض الوقت وبعدها طبعا بعد تحانيس واقناعات رضخ للأمر الواقع وغادر في طريقه للمدرجات ولع” سجارته” واستمرت المباراة ، وفي النهاية الامر يجب ان يحول الى لجنة الانضباط ،

الموردة وبرغم انها لعبت بعشرة الا ان الإصرار كان واضحا عندها لتعويض خسارة الدورة الاولى الكبيرة بنصف دستة من الأهداف ، فخسرت هذه المرة برباعية وهي تلعب بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر ،

المهم التجربة أفادت المريخ كثيراً قبل البطولة العربية بعودة التش وتسجيله هدف وكذلك داؤود صاحب الثنائية وهدف لتيري ،

وبالفعل امس تم تاجيل مباراة الفريق المؤجلة أساسا من جديد امام الامل ،الامل الذي اصبح بعبع لكل الفرق .

الحالة

▪ في دوري ابطال اوربا اليوم صراع اتلتكومدريد على ملعبه في مواجهة جديدة مع النجم رونالدو ولكن هذه المرة بشعار يوفنتوس الايطالي ،

اليوفي يطمع في اللقب الأوربي بعد التوقيع مع رونالدو والاتلتيكو يريد الذهاب بعيدا والتاهل من هذا الدور للدور التالي ،

ويستقبل شالكة الألماني مانشيستر سيتي أحد أقوى الفرق المرشحة لبلوغ النهائي

وقد تكون المباراة من جانب واحد برغم انها خارج قواعد السيتي ،

وأمس خيب ليفربول التوقعات وتعادل في ملعبه مع بايرن ميونخ سلبيا ، وفي ليون الفرنسية عجز برشلونة بقيادة ميسي من هز شباك ليون برغم ان ليون افتقد لهدافه ونجمه الكبير نبيل فقير ،

،▪ الاسبوع القادم حافل بالكثير من المباريات سواء على مستوى افريقيا وصراع المجموعات في الابطال والكونفدرالية او على مستوى الدوريات الأوربية

الاربعاء القادم المباراة الحاسمة بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل التأهل لنهائي كاس ملك اسبانيا ،

– منافس المريخ في الابطال النجم الساحلي سيلعب الاحد القادم في مجموعات الكونفدرالية في مواجهة رينجرز النيجيري ، وقد تكون فرصة للمريخ للوقوف عن قرب على مستوى خصمه ،

طبعا هناك ايضا المباريات الحاسمة للهلال السعودي واهلي جدة في مواجهة الاتحاد السكندري والوصل الاماراتي من أجل التأهل لدور الاربعة ،الإثنين القادم ،

▪ في مصر خسر بيراميدز من الجونة بهدفين لهدف لتصب النتيجة في مصلحة الاهلى والذي اصبح مرشحا للقفز للمركز الثاني بحكم مبارياته المؤجلة كما انه مرشح للقب بقوة بحكم مبارياته المؤجلة مقارنة بفريق الزمالك المتصدر وهناك طبعا مواجهات كبيرة للأهلي مع الزمالك وبيراميدز ،الزمالك من ٢٠ مباراة ٥١ نقطة ، بيراميدز من ٢٣ مباراة ٤٥ نقطة ، الاهلي من ١٩ مباراة ٤٢ نقطة ،

من طرائف مباراة الامس ان ثلاثة من لاعبي الاهلى المعارين للجونة قادوا الفريق للفوز على بيراميدز مما جعل الاهلاوية يحتفلون ويشيدون بالثلاثي،ريان وتوفيق و حمدي ،

ويلعب الزمالك اليوم مع طلائع الجيش ،والاهلي مع الداخلية ،

فوز الجونة على بيراميدز يشعل مباراته مع الاهلي الاحد القادم .