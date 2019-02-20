قوش: أي مبادرة لا تبنى على الشرعية لا مكان لها

قال مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، صلاح عبدالله، يوم الأربعاء، إنه كُلف بتقديم تنوير من اللجنة الأمنية العليا لقيادة البرلمان نيابة عن اللجنة، وأضاف “أي مبادرات يجب أن تبنى على الشرعية الموجودة”.

وأوضح قوش في تصريحات صحفية، بحسب شبكة الشروق “تحدثنا خلال التنوير عن الظروف التي أحاطت بالاحتجاجات الأخيرة، وسردنا ما تم وقدمنا تحليلاً لقراءة ما تم وماهو متوقع”.

وأضاف “هنالك مبادرات كثيرة جداً تدور في الساحة ويجب أن يعلم الجميع أن أي مبادرة تخرج عن الشرعية الموجودة ليس لها أي مكان”. وتابع “الشرعية هي الدستور والقانون والمجلس التشريعي أي خروج عن الشرعية لا يوجد مكان له”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)