أمريكا تجدد حرصها علي المضي في الحوار مع السودان

جددت الولايات المتحدة الأمريكية حرصها علي المضي قدما في الحوار مع السودان وناقش رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى خلال بمكتبه يوم الاربعاء بالوفد الامريكي الزائر برئاسة المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومدير الشؤون الافريقيه بمجلس الامن الامريكي بحضور وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل إمكانية دفع الإجراءات البنكية بين البلدين.

وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن اللقاء تناول مسار الحوار السوداني الأمريكي ونوه الي أن الوفد أكد حرص الولايات المتحدة الأمريكية للمضي قدما في الحوار.

وأوضح فيصل أن رئيس مجلس الوزراء قدم شرحاً للوفد الأمريكي حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد ورؤية الحكومة لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد.

وأشار فيصل الى إن الطرفين ناقشا إمكانية دفع الإجراءات والتحويلات البنكية بين البلدين والذي كان من مخرجات المرحلة الأولى للحوار السوداني الأمريكي.