اتحاد الصحفيين يدعو عضويته لتسديد متأخرات المنازل

دعا الاتحاد العام للصحفيين السودانيين قاعدته الصحفية والإعلامية من الذين عليهم متأخرات أقساط بالإسراع لتسديد ما عليهم من متأخرات لضمان استمرار المشروع لتعميم الفائدة.
وشدد الاتحاد على عضويته الذين انتهت عقوداتهم بمناطق الحارة مائة والوادي الأخضر وشمال الحارة (76) بالإسراع لسداد ما عليهم من متأخرات لتسوية أوضاعهم.
ونبه الزملاء الذين لم يستكملوا دفع المقدمات الخاصة بمنازلهم والذين عليهم متأخرات ، بمراجعة الصندوق والإسراع لتوفيق أوضاعهم مع الصندوق حتى لا يتخذ الصندوق الإجراءات القانونية المتبعة.
وثمن الاتحاد دور الصندوق لمساهمته الفاعلة في مشروع إسكان الصحفيين مما أدى إلى استقرارهم ودفعهم إلى المزيد من العطاء، معتبرا تجربة إسكان الصحفيين تجربة رائدة وجدت استحسانا كبيرا من الاتحادات الإقليمية والدولية.
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