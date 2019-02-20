قائد هلال الأبيض يعتذر لجماهير التبلدي على اضاعة ركلة جزاء

اعتذر مهند الطاهر قائد هلال التبلدي لجماهير فريقه على المستوى المتدني الذي ظهر به في الفترة الماضية خاصة في مباراة الأمل عطبرة التي خسرها الهلال بهدفين نظيفين بعد أن أضاع ركلة جزاء في تلك المباراة.
وقال مهند في رسالة له على صفحته عبر الفيسبوك: أتقدم لكم بأسفي الشديد على ضياع ضربة جزاء في مباراة الأمل وأنا على يقين أن ضياع ضربات الجزاء شئ طبيعي في كرة القدم ولكني لم أظهر بالمستوى المطلوب في تلك المباراة.
وأعد جماهير التبلدي بتقديم أفضل ماعندي في المباريات المتبقية خاصة أمام المريخ ومساعدة فريقه على الصعود لدوري النخبة.
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