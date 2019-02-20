تحكيم بحريني إماراتي لمباراة المريخ والنجم الساحلي

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم إدارة مباراة المريخ والنجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال إلى طاقم تحكيم بحريني اماراتي.

وتُقام المباراة في السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب سوسة الأولمبي الخامسة مساءً.

و سيدير المباراة حكم الوسط البحريني المونديالي نواف شكر الله ويساعده ياسر خليل ومحمد جعفر من البحرين وتمت تكليف سلطان المرزوقي وعمار آل علي من الامارات بمهام الحكمين الثاني والثالث على أن يكون البحريني عيسى عبد الله حكماً رابعاً.

وسيراقب المباراة المصري علاء عبد العزيز والسعودي خليل جلال مراقباً للحكام بينما سيكون محمد عبد الله نظمي من الأردن منسقاً عاماً ورشيد مجيبا من الجزائر منسقاً أمنياً وقيس عبد الحميد منسقاً إعلامياً من تونس.

وسبق لنواف شكر الله إدارة مباريات في كأس العالم الأخيرة بروسيا أبرزها بولندا والسنغال.