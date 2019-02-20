الدولار يحطّم كل الارقام امام الجنية السوداني في السوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : مؤشر اسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 20 فبراير 2019م . مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ): الدولار الأمريكي : 75.00جنيه الريال السعودي : 20.00جنيه اليورو : 84.75جنيه الدرهم الإماراتي : 20.54جنيه

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