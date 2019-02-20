قائد الهلال السابق (بشة)يغادر إلى المجر

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الخليج 365 :
من المنتظر أن يغادر محمد أحمد بشير “بشة” قائد الهلال السابق والذي أعلن اعتزاله مؤخراً إلى المجر في غضون الأيام القادمة وذلك لتلقي عدد من الكورسات التدريبية
ليواصل مشواره الرياضي عبر التدريب، وبذلك يكون بشة قد قطع الطريق أمام العودة إلى الهلال، والتراجع عن فكرة الاعتزال.
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