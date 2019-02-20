وزير المالية : (90%) من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، معتز موسى، إن الحكومة مستمرة في محاربة الفساد وغسل الأموال، مؤكداً أن التحول إلى الدفع الإلكتروني سيعالج أزمة السيولة، وكشف عن وجود (90%) من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي.

وأشار خلال مخاطبته منتدى تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني أمس، إلى وجود مساعٍ حكومية لتنفيذ سياسات إصلاح اقتصادية جادة وعميقة تنعكس نتائجها على زيادة الثقة في الاقتصاد، “وتؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح”.

وقال موسى، إن الاستقرار المالي وسيلة مهمة لتحقيق النمو والرفاه الاقتصادي، وشدد على ضرورة إجراء توازن بين السياسات المالية والنقدية.

مشيراً إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير نظم الدفع والحد من نقص السيولة بالمحافظة على النقد داخل المصارف.

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