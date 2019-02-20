بتصريحاته العدائية ضد ريال مدريد : بيكيه أشعل النار من جديد في أسبانيا

تصريحات غريبة من جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة ومنتخب أسبانيا أشعلت الجدل في الصحافة الأسبانية.

بيكيه قال “ريال مدريد هددو بالإنسحاب من دوري كرة السلة بسبب التحكيم؟ يشتكون بكرة القدم ، وبكرة السلة ، من الجيد أنه ليس لديهم رياضات أخرى ..بالإضافة أنهم ذهبو لأتلتكو بالديربي وفازو بمساعدة التحكيم ولم يشتكو ..”

بيكيه أضاف : كل هذا الضجيج الذي يخلقه ريال مدريد بشأن كرة السلة، الهدف من ورائه هو إخفاء تتويج برشلونة بكأس الملك”.

بيكيه دائم التقليل من ريال مدريد ومن جمهوره وقد حذره فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بأن مثل هذه التصرفات لاتليق بلاعب كبير ومهما كان التنافس بين ريال مدريد وبرشلونة فإن مثل هذه التصريحات ستقلل من بيكيه .

وبحسب موقع هاي كوره بيكيه تعرض للكراهية من أغلب جماهير كرة القدم الأسبانية وكانوا يطلقون صافرات الإستهجان ضده لأنهم شعروا بأن تصريحاته تقسم المنتخب وتشعل الأجواء بين اللاعبين ….فهل تشتعل الحرب بين ريال مدريد وبرشلونة أم تنتهي عند هذا الحد ؟ .

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .