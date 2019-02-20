مدرب يوفنتوس يتحدث عن “ميزة رونالدو”.. ويحذر

قال المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، إن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يمنح فريق السيدة العجوز ميزة إضافية وذلك قبل خوض مباراة الذهاب في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، الأربعاء.

وسبق لـ”الدون” الفوز بخمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا، من بينهم 4 مع ريال مدريد، قبل أن يحول دفته إلى يوفنتوس في يوليو الماضي، ويعد الهداف التاريخي للبطولة برصيد 120 هدفا، قبل ليونيل ميسي برصيد 106 أهداف.

وقال أليغري: “ليس بالضرورة أن نفوز لأننا نملك كريستيانو ويجب أن نعمل كلنا بجدية في الملعب وأن يساندنا الحظ وهو أمر مهم”، وفقا لصحيفة “آس” الإسبانية.

وأضاف: “وجوده يمنحنا أفضلية لكن الأمر لا يتعلق كله برونالدو. يجب أن نتذكر أننا نواجه فريقا يتميز بالأداء الدفاعي الجيد ويتحلى بخطورة في الركلات الثابتة وأدى بشكل رائع في أوروبا في السنوات الأخيرة”.

وخلال مسيرة النجم البرتغالي، نجح رونالدو (34 عاما) في تسجيل 22 هدفا في شباك أتلتيكو مدريد، منها ثلاثية في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال 2017 وركلة جزاء في نهائي 2014، الذي انتهى بفوز الملكي 4-1، كما نفذ ركلة الترجيح الحاسمة في نهائي 2016.

وبحسب موقع النيلين فأن اليوفي يتصدر الكالتشيو دون أي هزيمة هذا الموسم وسيفتقد سامي خضيرة بسبب مشكلات في القلب، بينما تحوم شكوك بشأن مشاركة كوكي لاعب وسط أتلتيكو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .