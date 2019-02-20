عمال الميناء الجنوبي يمنعون مساعد الرئيس ومرافقيه من دخول الميناء

منع العاملون بالميناء الجنوبي في مدينة بورتسودان ظُهر اليوم (الأربعاء)، مساعد الرئيس موسى محمد أحمد، ووزير النقل حاتم السر، وأعضاء لجنة توفيق الأوضاع، من دخول ميناء الحاويات، ورددوا هتافات وشعارات مناوئة للاتفاقية الموقعة مع الشركة الفلبينية.

وكانت اللجنة التي تضم (مساعد الرئيس، ووزير النقل، مندوب من وزارة المالية، مندوب من جهاز الأمن والمخابرات، وممثلين لجهات ذات صلة)، قد فشلت في لقاء العاملين بالميناء، أمس الثلاثاء، الأمر الذي دعا موسى والسر إلى تمديد الزيارة لبورتسودان يومين آخرين.