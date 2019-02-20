برلماني يكشف عن مغادرة قيادات سياسية وعسكرية البلاد بلا رجعة

كشف عضو مجلس الولايات بالبرلمان، أمين بشير فلين، عن مغادرة قيادات سياسية وعسكرية رفيعة البلاد، بينهم د. سوسن المكي، قال إنهم جاءوا للإنضمام لركب السلام لكنهم لم يجدوا إلا التجاهل والإذلال من قبل مسؤولين.
وأكد فلين أن تلك القيادات عادوا أدراجهم من حيث أتوا، معتبراً إياها مؤشراً سالباً وخصماً على العملية السلمية برمتها في البلاد، محملاً قيادات حكومية المسؤولية الكاملة عما حدث، مطالباً رئيس الجمهورية بالتحقيق حول الأمر.
وأتهم فلين قيادات بالحزب الحاكم، بوضع العراقيل بين هؤلاء القيادات ورئيس الجمهورية، ودفعهم بالاستفزازات للخروج من الحوار الوطني، وقطع فلين بالمضي قدماً بالحوار الوطني والدفاع عنه بكل قوة والتمسك بمخرجاته حتى انتخابات 2020م.
وشكك فلين في مفاوضة المنطقتين “النيل الأزرق وجنوب كردفان” ، متهماً أعضاء التفاوض الحكومي بالجهل وعدم الإلمام بمطلوبات العملية التفاوضية، مشيراً الى أنهم يعملون على إطالة أمد الحرب لمصالح ذاتية.
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