موجز "السودان 365".. رسالة هامة لـ"نائب البشير"

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

وزير العدل يتلقى تقرير حول التحقيقات في الأحداث بالخرطوم

استمع وزير العدل السوداني؛ رئيس لجنة تقصي الحقائق؛ محمد احمد سالم؛ إلى تقرير مفصل حول نتائج الأحداث التي شهدتها ولاية الخرطوم خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

\

وأكد الوزير وجود تنسيق تام بين اللجنة والأجهزة الأمنية والشرطية المختلفة.

وأشاد سالم برصد الأحداث وتحديد أسبابها ودوافعها وتحليلها؛ وقال أن اللجنة ستوالي زياراتها للجهات ذات الصلة خاصة في الولايات.

ومن جانبه قال والي ولاية الخرطوم؛ الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين في التنوير؛ أن اللجنة سجلت زيارات إلى المواقع المختلفة التي شهدت أحداث قتل وإصابات للمتظاهرين بعدد من أحياء العاصمة.

ولخص الوالي الأحداث في إطار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها علي السلع الضرورية مثل الخبز والوقود وشح السيولة.

ضبط كميات من الوقود معدة للتهريب بغرب كردفان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحلية الإضية بولاية غرب كردفان، من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية مخزنة بأحد المخازن الطرفية بسوق مدينة الإضية معدة للتهريب تشمل 733 برميل بنزين، و133 برميلاً من الجازولين. ووصف والي ولاية غرب كردفان م. أحمد عجب الفيا، الذي وقف على الضبطية، يوم الأربعاء، هذه الضبطية بالعمل التخريبي الذي يصب في مصلحة الأعداء.

ودعا الأجهزة الأمنية إلى ضرورة المحافظة على الموارد الاقتصادية وحماية العملة من التدهور والاهتمام بمعاش الناس، داعياً المواطنين كافة للتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظة على الأمن والاستقرار والتبليغ عن المتلاعبين بقوت الشعب والاقتصاد الوطني.

وأشاد والي ولاية غرب كردفان بكل الأجهزة الأمنية التي حققت العملية بمهنية عالية حماية للمكاسب القومية.

من جهته، قال العميد د. عامر محمد الحسن قائد اللواء (91) بليلة ممثل قائد الفرقة 22 مشاة، إن القوات المسلحة ستقف بالمرصاد لكل من يعمل على تخريب الاقتصاد ومكاسب الشعب، واصفاً نجاح العملية بالدور البطولي للوحدات المختصة بالقوات المسلحة.

الزراعة: تعاون مع دول الجوار لمكافحة الجراد

أكدت وزارة الزراعة والغابات قدرتها على مكافحة الجراد الذي حذرت منه منظمة الفاو مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة، وأن إمكانيات إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة وتدخلاتها السريعة سيسهم في إحتواءه.

وكشف نهار عثمان نهار وزير الدولة بالزراعة ل(smc) عن زيارة وفد من الوزارة للوقوف على بدايات الإنتشار بالبحر الأحمر، مؤكداً متابعتهم الدقيقة لعمليات المكافحة كاشفاً عن تعاون بين وقاية النباتات ودول الجوار لمكافحة الجراد، موضحاً أن السودان عضو في المنظمات الإقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي، مشيراً إلى الخبرة التي تتميز بها إدراة وقاية النباتات في مكافحة الآفات الزراعية في داخل البلاد ومشاركتها في المكافحة بدول الجوار.

وقال نهار إن الوضع بشكل عام غير كارثي مشيراً إلى متابعتهم للأوضاع وإستمرار الحلول من أجل القضاء تماماً على الجراد.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، قد أطلقت تحذيرًا عاجلًا من تفشي الجراد ، موضحة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرًا والأعاصير قد تسببت في انتشار الجراد بشكل كبير.

نائب البشير يشدد على ضرورة تحقيق العدالة في الأحداث التي شاهدتها البلاد

أكد نائب الرئيس السوداني؛ عثمان محمد يوسف؛ علي أهمية أن تأخذ العدالة مجراها وأن يتم جبر الضرر لكل الذين تقدموا بشكاوي للمفوضية خلال الأحداث الأخيرة.

وأمن لدى لقائه اليوم (الأربعاء) بمكتبه بالقصر الجمهوري؛ رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان؛ على دعم الدولة لمفوضية القومية لحقوق الإنسان؛ وضرورة استقلاليتها بما يمكنها من القيام بدورها كاملا دون تدخل من أي جهة.

ومن جانبها قالت رئيسة المفوضية إيمان فتح الرحمن في تصريحات صحافية ؛ "اطلعت نائب الرئيس على نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق التي كونتها المفوضية حول وفاة معلم خشم القربة.

وأضافت أن اللقاء تناول موقف الهيئات الأممية من الأحداث الأخيرة والتقارير التي رفعتها المفوضية للمفوض السامي والخبير المستقل لحقوق الإنسان وترتيبات زيارة وفد المفوضية لجنيف في الرابع من مارس المقبل.

افتتاح مدينة المشير سوار الدهب بالأبيض خلال أيام

أكملت الأمانة العامة للصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية شمال كردفان، الترتيبات كافة لافتتاح مدينة المشير عبدالرحمن محمد حسن سوار الدهب الجامعية للطالبات خلال الأيام المقبلة، برعاية أ.د. محمد عبدالله النقرابي الأمين العام للصندوق.

وأوضح أمين الصندوق بالولاية أحمد محمد أحمد حسين، الأربعاء، طبقاً لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أن افتتاح المدينة والذي ينتظر أن يشرف افتتاحها مولانا أحمد هارون والي شمال كردفان، يعد أول تجربة لسكن الشراكة بالولاية.

ولفت إلى أن المدينة تسع لإسكان 230 طالباً، مشيراً إلى أن تمويل المدينة تم من قبل الأمانة العامة للصندوق، وتم تشييدها بأحدث المواصفات الهندسية وتعد نهضة عمرانية للمدن الجامعية القائمة بالولاية.

وكشف حسين عن أن المدينة يتوافر فيها الخدمات كافة، وتشتمل على مسجد وملاعب رياضية وكافتيريا وقاعة مشاهدة ومسرح.