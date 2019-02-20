المظاهرات في السودان تسيطر على مباحثات وفد أمريكي بالخرطوم

ووصل المسؤول الامريكي إلى الخرطوم يوم الأحد الماضي على رأس وفد أمريكي لبحث عدد من الملفات المتصلة بالبلدين, بينها الحوار الامريكي السوداني.
وسيطر الحراك الشعبي والعنف الذي تواجه به السلطات السودانية المظاهرات ، التي تشهدها البلاد منذ شهرين ، على مباحثات الجانبين اليوم حسبما افادت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال وزير الدولة بوزارة المالية طارق شلبي ، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن "رئيس الوزراء معتز موسى قدم خلال اللقاء شرحا للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الحلول الخاصة بتجاوز التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الطرفين ناقشا إمكانية دفع الإجراءات البنكية والتحويلات عبر البنوك المختلفة، باعتباره بندا اساسيا وأحد مخرجات المرحلة الاولى لقرار رفع العقوبات الأمريكية عن السودان الذي اتخذ قبل نحو عامين.
وتتزامن زيارة المسؤول الأمريكي للخرطوم مع مليونية دعا لها تجمع المهنيين وحلفائه في قوى الحرية والتغيير غدا الخميس بالعاصمة الخرطوم؛ لتكون نقطة التلاقي عند القصر الرئاسي.
وأعلن التجمع، في بيان له، مشاركة قيادته، فضلا عن قيادات القوى المعارضة في تظاهرات الخميس التي أطلق عليها "موكب الرحيل".
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