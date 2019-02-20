أمريكا وبريطانيا والنرويج قلقة إزاء تصاعد العنف بجنوب السودان

عبرت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، فى بيان مشترك اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تقارير عن قتال فى منطقة نهر ياى فى جنوب السودان بين القوات الحكومية وجبهة الإنقاذ الوطنى المتمردة.

وقالت الدول الثلاث فى البيان "يمثل (التقرير) انتهاكا صارخا لاتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع فى ديسمبر 2017 واتفاق السلام الجديد فى سبتمبر 2018، يجب أن تتوقف هذه الأعمال العسكرية وتبادل اللوم".