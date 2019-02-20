أمريكا وبريطانيا والنرويج قلقة إزاء تصاعد العنف بجنوب السودان

وقالت الدول الثلاث فى البيان "يمثل (التقرير) انتهاكا صارخا لاتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع فى ديسمبر 2017 واتفاق السلام الجديد فى سبتمبر 2018، يجب أن تتوقف هذه الأعمال العسكرية وتبادل اللوم".
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