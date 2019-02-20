منتدى الإستقرار المالي يواصل أعماله

ناقش منتدى تعزيز الإستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الالكتروني والذي يواصل جلساته بفندق كورنثيا بالخرطوم، في جلسته الاولى صباح اليوم برئاسة د.صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي الأسبق والخبير المصرفي ناقش الآليات والإجراءات الإحترازية الكلية لتحقيق الإستقرار المالي والمحافظة عليه وذلك في إطار التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في تحقيق الإستقرار المالي .

وإستعرض الأستاذ شريف عاشور وكيل المحافظ رئيس مشروع بازل بالبنك المركزي المصري التجربة المصرية في مجال تحقيق الإستقرار المالي والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية .

وأشار الى ان سعر الصرف يلعب دورا مهما في التنسيق بين السياسة المالية والنقدية وإنه لابد من تطبيق آلية لتحقيق إستقرار في معدل التضخم وتطوير الأسواق المحلية لتكون عاملا مساعدا للأدوات المالية التي تطرحها الحكومة في الحد من السيولة في الإقتصاد وتكوين مجلس تنسيقي يضم مجلس الوزراء والبنك المركزي والخبرات الوطنية . وأكد الاستاذ محمود صلاح مدير عام الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزى في حديثه عن تجربة السودان في مجال تحقيق الإستقرار المالي والمحافظة عليه والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، أكد ان هناك علاقة وطيدة بين الإستقرار المالي والأداء العام للإقتصاد وان وجود أداء إقتصادي فعال يؤكد الإستقرار المالي وأن ما يحدث في الإقتصاد يعتبر إنعكاسا لما يجري في القطاع المالي وأن وجود سياسات إقتصادية غير مستقرة يؤثر على السياسات المالية. كما أكد أن الجهاز المصرفي السوداني مازال يحافظ على إستقراره وأن مؤشرات السلامة تؤكد ذلك ويتمتع بالسيولة وأن رؤوس الأموال جيدة وأن ما يحدث حالياً أمر مؤقت . وناقش المنتدى فى جلسته الثانية أثر الحوكمة المصرفية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر في تعزيز الإستقرار المالي . وفي جلسته الأخيرة فقد ناقش الملتقى تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الإستقرار المالي .

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