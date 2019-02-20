طولان يمنع لاعبي الاتحاد من مشاهدة مباريات الهلال

فجر وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال تصريحات إذاعية الثلاثاء، حول مباراة فريقه الأخيرة أمام الهلال السعودي.

وقال وليد: “حلمي طولان المدير الفني للاتحاد، منع جميع اللاعبين من مشاهدة فيديوهات لمباريات الهلال السعودي قبل مواجهة الفريقين بالرياض بذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال”.

وأضاف وليد: “طولان رفض أن يشاهد اللاعبين مباريات الهلال كي لا يخشوا مواجهته في ظل المستوى المميز الذي يقدمه المنافس في الدوري السعودي هذا الموسم”.

وأنهى مدير الكرة بالاتحاد حديثه، مؤكدًا أن اللاعبين قاموا بمشاهدة مقاطع من موقع “يوتيوب” لمباريات الهلال، بعد رفض المدير الفني عرض مباريات المنافس لهم.

وخسر الاتحاد بثلاثية نظيفة على يد الهلال السعودي، مساء السبت الماضي، وبات ممثل مصر مطالباً بالفوز برباعية نظيفة على أقل تقدير لبلوغ نصف نهائي المسابقة العربية.

ويعتبر الهلال المرشح الأول للفوز بلقب بطولة زايد للأندية في نسختها الحالية.