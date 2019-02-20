بنك الخرطوم يشيد بوحدة مكافحة تحقيقات الفساد بجهاز الأمن الوطني بعد اعادتها مبلغاً ضخماً لخزينة البنك

أعلن بنك الخرطوم، اليوم الأربعاء، استرداده أكثر من “100” مليون جنيه، عبر وحدة تحقيقات جرائم الفساد التابعة لجهاز الأمن السوداني.

وقال مدير البنك المكلف، فيصل عباس محمد، رئيس مجلس إدارة “إرادة” للتمويل الأصغر، في خطاب معنون لمدير جهاز الأمن والمخابرات، صلاح عبد الله “قوش”، على حسب باج نيوز إن جهود “وحدة مكافحة الفساد” بالتنسيق مع إدارة البنك، أفلحت خلال 4 أشهر فقط في استرداد أكثر من مائة مليون جنيه تخص شركة “إرادة” أحدى شركات البنك، وكان سيتعذر تحصيلها عبر الطرق التقليدية.

ونبه خطاب الإشادة والتقدير بالوحدة، إلى أن الشركة المذكورة عبارة عن شراكة بين بنك الخرطوم ونظيره بنك التنمية الإسلامي جدة.

وأشاد البنك بدور الأجهزة الأمنية في سد الثغرات أمام المحتالين لحماية المال العام