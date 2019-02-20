رئيس مريخ الفاشر: لن نفرط في النقاط أمام هلال كادوقلي

أكد عبد الرازق ابراهيم رئيس نادي مريخ الفاشر أن فريقه يخوض مباراته أمام هلال كادوقلي غداً الخميس ضمن الجولة 13 لفرق المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز بخيار الفوز فقط ولا شئ سواه حتى يدعم الفريق حظوظه في الترشح من المجموعة لدوري النخبة؟

بيد أن عبد الرازق عاد وقال إن المباراة لن تكون سهلة مبيناً أنها تأتي أمام فريق كبير ومحترم يخوض المباراة هو الآخر من أجل الانتصار ولذلك ينبغي أن يتعامل لاعبوه مع المباراة بالجدية المطلوبة حتى يستطيعوا التغلب على منافسهم والعودة بالنقاط كاملة للفاشر.

يذكر أن مريخ الفاشر يحتل المركز الثالث في روليت المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة وتبقت له مباراتان أمام هلال كادوقلي غداً وأمام الرابطة كوستي في الجولة الأخيرة يطمح في تحقيق الفوز فيهما وخطف احدى البطاقتين المتبقيتين للصعود لدوري النخبة من المجموعة الثانية.