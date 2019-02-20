رئيس الوزراء: عدم اليقين في المستقبل سبب الأزمات المالية المتكررة

وقال خلال منتدى تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد المصارف السوداني، إن الدولة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي باعتباره وسيلة مهمة لتحقيق النمو وبحث التحديات التي تواجهه.
وشدد على أهمية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية وتعزيز دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني بتطوير نظم الدفع والحد من أزمات السيولة، وقال إن المحافظة على النقد داخل الجهاز المصرفي يمثل أداة مهمة للحد من الأزمات المصرفية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الاستقرار المالي ونظم الإنذار المبكر والتنبؤ بالأزمات لمواجهة مخاطر التقلبات القوية ومقاومة الصدمات الاقتصادية.
وقال إن الحكومة بذلت جهوداً مقدرة لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني لمعالجة الأزمة العابرة التي نتجت عن استخدام وسائل الدفع النقدي عبر التحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني، وقال إن الحكومة تستهدف تطبيق الحكم الرشيد لتمكن من حسن إدارة الاقتصاد ومحاربة الفساد، مشدداً على تطبيق الحوكمة المصرفية لضمان الممارسات السليمة لتعزيز الاستقرار المالي وحسن إدارة المخاطر، داعياً إلى الربط الاقتصادي الكلي بالسلامة المصرفية لحقيق الانضباط المالي، مشيراً إلى التزام السودان بالحوكمة من خلال تعزيز إجراءات الرقابة، وقال إن تطبيق الشمول المالي من شأنه تحسين المعيشة وفرص العمل وخفض معدلات الفقر والبطالة بتوفير وتسهيل الحصول على التمويل للفئات الضعيفة القادرة على العمل.
وأقر بأن أكثر من (90%) من الاقتصاد السوداني خارج منظومة النظام المصرفي، وقال نمر بمرحلة تسيطر عليها حالة من عدم اليقين في المستقبل بسبب الأزمات المالية المتكررة والمشاكل الأمنية في عديد من البلدان وأثرها السالب على النمو الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز آليات الاستقرار المالي.
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