ارتفاع في أسعار المواشي بالاسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الثروة

الخليج 365 :

كشف مجموعة من تجار المواشى بولاية غرب كردفان، عن ارتفاع أسعار الخراف مما أدى إلى قلة القوة الشرائية وعدم الإقبال. وأوضح التاجر علي حميدان لـ(آخر لحظة) أن أسعار الخراف داخل الولاية مرتفعة نسبة لاعتماد المواطنين على لحوم الماعز، ويتم ترحيل الخراف إلى الخرطوم، بأسعار يمكن أن تكون بسيطة في العاصمة نسبة للاستهلاك العالي في الخرطوم، حيث يتراوح سعر الخروف الكبير في غرب كردفان ما بين (4000-3000) جنيه، والمتوسط يتراوح ما بين (200-1700) بينما الصغير يتراوح ما بين (1500-1200) جنيه. بينما أكد عدد كبير من التجار بسوق ليبيا ارتفاع بعض السلع الاستهلاكية، وأرجع التجار الارتفاع إلى الزيادات التي وضعها أصحاب المصانع بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والضرائب وتذبذب سعر الدولار. وكشف التاجر هارون علي آدم أن الزيادات شملت كل المستلزمات الأساسية، حيث ارتفع سعر جركانة الزيت مقاس (36) رطلاً من (950) إلى (1010) جنيهات، وسعر السكر يتراوح بين (300-1,450) جنيه، وسعر لبن البدرة زنة (2) كيلو جرام ارتفع من (470)- إلى (550) جنيهاً، ورطل البن (بانقي) ارتفع سعر الرطل من (65)- (80) جنيهاً، وسعر زيت صباح عبوة (4,5) لتر ارتفع من (950)- إلى (1060) جنيهاً.