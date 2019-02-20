البرلمان الأوروبي يصدم السعودية.. ابن سلمان ربط رقبته بقدم ترامب التي ستنزلق قريبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الدكتور محمود رفعت، القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية سابقاً ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، إن البرلمان الأوروبي عقد، الثلاثاء، جلسة لانتهاك السعودية والإمارات والبحرين حقوق الإنسان بعدما أدرج الاتحاد السعودية بالقائمة السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع موضحا “رفعت” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”محمد بن سلمان ربط رقبته بقدم #ترامب التي ستنزلق قريبا ومطايا #توني_بلير في أبوظبي سيواجهون يوما مصير محتوم.”وعقد البرلمان الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، جلسة استماع ضمت شهادات حيّة قدمها 5 متضررين من انتهاكات السعودية والإمارات والبحرين لحقوق الإنسان، بينهم قطريتان تعرضت إحداهما لتفكك أسرتها وطردت الأخرى من جامعتها بعد حصار قطر، فضلاً عن باحث بريطاني اتهم بالتجسس في الإمارات.

وانتقد الضحايا الخمسة انتهاكات الدول الثلاث، في مقابل المواقف السلبية التي تبديها دول الاتحاد الأوروبي إزاء تلك الانتهاكات، وعابوا على حكومات تلك الدول التزام الصمت أحياناً بدافع مصالح سياسية، أو الاكتفاء في أحسن الأحوال بإدانات رسمية لا تردع دول الحصار ولا توقف انتهاكاتها المتكررة.

وطالب الضحايا في جلسة البرلمان الأوروبي حكومات دول الاتحاد باتخاذ مواقف أكثر قوة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطاول المواطنين والمقيمين في قطر منذ بدء الحصار، إلى جانب الانتهاكات التي يتعرض لها العديد من المواطنين المعتقلين في السجون الإماراتية والسعودية والبحرينية.

وردّ رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، أنطونيو بنزاري، على هذه المطالبات بتأكيد التزام نواب دول الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، بما في ذلك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية، لافتاً إلى أن البرلمان الأوروبي لن يوفر جهداً لرفع الحصار المفروض على قطر.

وشدّد بنزاري على أن “البرلمان الأوروبي لن يسمح لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمحو جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مهما حاول التسويق لنفسه في عواصم عالمية، لأن هناك حقيقة لا بد من كشفها”.