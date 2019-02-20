شهاب محمد - الخرطوم - ابن سلمان الخليج 365: عتبر المحلل السياسي الأردني نصير العمري أن امتلاك الرياض لسلاح نووي يعني “انطلاق فعاليات يوم القيامة”، مشيرا إلى أنه في حالة الملك سلمان الصحية ووجود نجله “أبو منشار” فإنه لا يمكن ضمان عدم استخدام السعودية لهذا السلاح.

وقال “العمري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” امتلاك السعودية سلاح نووي هو بمثابة صافرة انطلاق فعاليات يوم القيامة”.

وأضاف أنه “ما بين سلمان الزهايمر ومحمد بن سلمان ابو منشار، لا ادري كيف يمكن ضمان عدم الضغط على زر إطلاق الرؤوس النووية”.واعتبر في تدوينة أخرى أن ” انتقال المهلكة السعودية من تعليب بول البعير إلى امتلاك سلاح نووي هو قفزة نوعية نحو يوم القيامة. يجب التدخل لإنقاذ الكوكب قبل فوات الأوان”.وأكد “العمري” على أن العالم الحر مطالب بـ” مراقبة محاولة محمد بن سلمان شراء سلاح نووي من باكستان. دولة ساقطة اقتصاديا مثل باكستان وأمير أخرق يقتل بالمنشار وصفة لا تبشر بخير أبداً”. وطن سرب

كانت هذه تفاصيل خبر محلل أردني: ساخرا من السعودية… تركت تعليب “بول البعير” إلى السلاح النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.