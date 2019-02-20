شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صادق المجلس الأوروبي على قرار رفع ثمن التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول لأراضي دول الاتحاد الأوروبي إلى 80 يورو.

وأوضح المجلس، في بيان أصدره الأربعاء، أن قيمة التقدم بطلب تأشيرة الدخول إلى منطقة شنغن الأوروبية ارتفعت من 60 إلى 80 يورو.

وأشار البيان إلى أن القرار الجديد سيطبّق على مواطني أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأضاف أن المجلس الأوروبي سيقوم بتحديث أسعار تأشيرات الدخول مرة كل 3 أعوام.

وذكر بأن المواطنين الراغبين في زيارة منطقة شنغن الأوروبية يمكنهم التقدم بطلب الحصول على الفيزا قبل 6 أشهر من موعد زيارتهم.

ولدخول القرار الجديد حيز التنفيذ، يحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي. الاناضول

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الأوروبي يقر زيادة رسوم تأشيرة الشنغن… وهذه قيمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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