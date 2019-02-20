افتتاح مدينة المشير سوار الدهب بالأبيض خلال أيام

ولفت إلى أن المدينة تسع لإسكان 230 طالباً، مشيراً إلى أن تمويل المدينة تم من قبل الأمانة العامة للصندوق، وتم تشييدها بأحدث المواصفات الهندسية وتعد نهضة عمرانية للمدن الجامعية القائمة بالولاية.
وكشف حسين عن أن المدينة يتوافر فيها الخدمات كافة، وتشتمل على مسجد وملاعب رياضية وكافتيريا وقاعة مشاهدة ومسرح.
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