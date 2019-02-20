نائب البشير يشدد على ضرورة تحقيق العدالة في الأحداث التي شاهدتها البلاد

أكد نائب الرئيس السوداني؛ عثمان محمد يوسف؛ علي أهمية أن تأخذ العدالة مجراها وأن يتم جبر الضرر لكل الذين تقدموا بشكاوي للمفوضية خلال الأحداث الأخيرة.

وأمن لدى لقائه اليوم (الأربعاء) بمكتبه بالقصر الجمهوري؛ رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان؛ على دعم الدولة لمفوضية القومية لحقوق الإنسان؛ وضرورة استقلاليتها بما يمكنها من القيام بدورها كاملا دون تدخل من أي جهة.

ومن جانبها قالت رئيسة المفوضية إيمان فتح الرحمن في تصريحات صحافية ؛ "اطلعت نائب الرئيس على نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق التي كونتها المفوضية حول وفاة معلم خشم القربة.

وأضافت أن اللقاء تناول موقف الهيئات الأممية من الأحداث الأخيرة والتقارير التي رفعتها المفوضية للمفوض السامي والخبير المستقل لحقوق الإنسان وترتيبات زيارة وفد المفوضية لجنيف في الرابع من مارس المقبل.