لاعبا المريخ السوداني يغيبان الفريق مع النجم الساحلي في سوسة

أعلن نادي المريخ السوداني انه تلقى اشعارا من الإتحاد العربي لكرة القدم يفيد بإيقاف اللاعبين بكري المدينة وأمير كمال بسبب حصولهما على بطاقتين صفراويتين وبذلك يغيب اللاعبين بكري وأمير عن مباراة الذهاب ضمن نصف نهائي كاس زايد للاندية الابطال أمام النجم الساحلي بسوسة يوم 27 فبراير الجاري.

كما قرر نادي الهلال ان يسافر أمير كمال مع البعثة الى سوسة رغم قرار إيقافه وذلك “لأهمية وجوده كقائد مع الفريق”.

وفي سياق متصل وافقت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم رسمياً على تأجيل مباراة المريخ ونادي الأمل عطبرة ضمن الجولة 12 لفرق المجموعة الأولى ضمن بطولة السودان لكرة القدم بسبب سفره نادي الهلال إلى تونس حيث يلاقي يوم 27 فيفري الجاري في سوسة النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية.