الفحوصات تؤكد سلامة صهيب الثعلب نجم الهلال

خضع صهيب الثعلب نجم وسط الهلال لفحوصات طبية بالامارات.

أكدت الفحوصات سلامة اللاعب من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.

وسجل اللاعب زيارة لرئيس النادي بمكتبه بدبي بعد الفراغ من الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وكان صهيب غادر للامارات مساء الثلاثاء الماضي من أجل الخضوع لعلاج بدبي تحت إشراف الوحدة الطبية بنادي الوصل الإماراتي بناءً على توجيهات رئيس النادي أشرف الكاردينال بعد أن أكد طبيب الفريق الدكتور عوض الجعلي أن حالة اللاعب تتطلب إجراء عملية جراحية وأمّن على سفره لدبي.

لكن الفحوصات التي خضع لها أكدت سلامته وعدم حوجته لإجراء عملية جراحية.