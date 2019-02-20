خضع صهيب الثعلب نجم وسط الهلال لفحوصات طبية بالامارات.
أكدت الفحوصات سلامة اللاعب من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.
وسجل اللاعب زيارة لرئيس النادي بمكتبه بدبي بعد الفراغ من الفحوصات الطبية التي خضع لها.
وكان صهيب غادر للامارات مساء الثلاثاء الماضي من أجل الخضوع لعلاج بدبي تحت إشراف الوحدة الطبية بنادي الوصل الإماراتي بناءً على توجيهات رئيس النادي أشرف الكاردينال بعد أن أكد طبيب الفريق الدكتور عوض الجعلي أن حالة اللاعب تتطلب إجراء عملية جراحية وأمّن على سفره لدبي.
لكن الفحوصات التي خضع لها أكدت سلامته وعدم حوجته لإجراء عملية جراحية.
كانت هذه تفاصيل خبر الفحوصات تؤكد سلامة صهيب الثعلب نجم الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.