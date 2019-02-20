مشاورات بين فرقاء أفريقيا الوسطي لتكوين حكومة إنتقالية

وقال السفير عطا المنان بخيت ممثل السودان في مفاوضات أفريقيا الوسطي في تصريح لــ(smc) إن الحكومة الإنتقالية مدتها عام ونصف وتأتي إستكمالاً للفترة المقبلة لمدة الحكومة الحالية، قبل قيام إنتخابات يشارك فيها جميع أبناء أفريقيا الوسطي من الاحزاب والحركات وقوي المجتمع المدني.
وتوقع بخيت أن تدفع القوي السياسية والفصائل المسلحة برؤيتها ومقترحاتها بشأن قسمة السلطة والثروة وإدماج القوات في جيش وطني واحد ، مبيناً أن الشعب الأفرو أوسطي متفائل بمرحلة جديدة بعد أن تحقق السلام علي أرض الواقع وعودة عدد كبير إلي مناطقهم أن بعد عاد الأمن والأستقرار إلى افريقيا الوسطي .
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