ادم الفكي والي جنوب دارفور يعلن موجهات عامة لحكومته

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني بولاية جنوب دارفور اجتماعه الأول برئاسة والي الولاية، آدم الفكي، اليوم الثلاثاء، بقاعة مجلس الوزراء بأمانة الحكومة بنيالا، بعد التشكيل الوزاري الجديد للجهاز التنفيذي، حيث ضم الاجتماع كل المعتمدين بالمحليات باعتبارهم أعضاء فى مجلس الوزراء وفقا للمرسوم الجديد.

وقدم والي الولاية، آدم الفكي، بحسب سونا، الموجهات العامة للجهاز التنفيذي الجديد من أبرزها وضع الخطط والبرامج للوزارات والمحليات للعام 2019، بناءً على مراسيم التعيين والخطة الموجهة للولاية.