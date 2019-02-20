ضبط كميات من الوقود معدة للتهريب بغرب كردفان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحلية الإضية بولاية غرب كردفان، من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية مخزنة بأحد المخازن الطرفية بسوق مدينة الإضية معدة للتهريب تشمل 733 برميل بنزين، و133 برميلاً من الجازولين. ووصف والي ولاية غرب كردفان م. أحمد عجب الفيا، الذي وقف على الضبطية، يوم الأربعاء، هذه الضبطية بالعمل التخريبي الذي يصب في مصلحة الأعداء.

ودعا الأجهزة الأمنية إلى ضرورة المحافظة على الموارد الاقتصادية وحماية العملة من التدهور والاهتمام بمعاش الناس، داعياً المواطنين كافة للتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظة على الأمن والاستقرار والتبليغ عن المتلاعبين بقوت الشعب والاقتصاد الوطني.

وأشاد والي ولاية غرب كردفان بكل الأجهزة الأمنية التي حققت العملية بمهنية عالية حماية للمكاسب القومية.

من جهته، قال العميد د. عامر محمد الحسن قائد اللواء (91) بليلة ممثل قائد الفرقة 22 مشاة، إن القوات المسلحة ستقف بالمرصاد لكل من يعمل على تخريب الاقتصاد ومكاسب الشعب، واصفاً نجاح العملية بالدور البطولي للوحدات المختصة بالقوات المسلحة.

