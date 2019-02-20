ضبط كميات من الوقود معدة للتهريب بغرب كردفان

ودعا الأجهزة الأمنية إلى ضرورة المحافظة على الموارد الاقتصادية وحماية العملة من التدهور والاهتمام بمعاش الناس، داعياً المواطنين كافة للتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظة على الأمن والاستقرار والتبليغ عن المتلاعبين بقوت الشعب والاقتصاد الوطني.
وأشاد والي ولاية غرب كردفان بكل الأجهزة الأمنية التي حققت العملية بمهنية عالية حماية للمكاسب القومية.
من جهته، قال العميد د. عامر محمد الحسن قائد اللواء (91) بليلة ممثل قائد الفرقة 22 مشاة، إن القوات المسلحة ستقف بالمرصاد لكل من يعمل على تخريب الاقتصاد ومكاسب الشعب، واصفاً نجاح العملية بالدور البطولي للوحدات المختصة بالقوات المسلحة.
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