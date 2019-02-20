الاتحاد يضع شرطاً لتأجيل مباراة المريخ والأمل

أكد المهندس الفاتح باني، رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد السوداني لكرة القدم، أن تأجيل مباراة المريخ والأمل، المقرر لها يوم 23 فبراير الحالي، في الدوري الممتاز، مربوط باستلام صور من تذاكر المريخ تؤكد موعد سفره إلى تونس وأن المباراة قائمة في موعدها حتى الآن ولم يتم تأجيلها. وأشار باني إلى لجنته لم تتلقى أي خطاب من الهلال، يطلب فيه تأجيل مباراتيه أمام حي العرب بورتسودان والشرطة القضارف ولم يصلهم أي خطاب من إدارة الهلال.
وفي السياق نفسه ذكر رئيس لجنة المسابقات أنهم جلسوا مع إدارة حي العرب بشأن برمجة مباراة الشرطة القضارف وأكد أن مباراة الفريقين ستكون الأخيرة لهما في المسابقة، وأن حي العرب التزم بإداء مباراة الهلال يوم 28 فبراير الحالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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