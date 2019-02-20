الفحوصات تنقذ الثعلب من التدخل الجراحي

أكدت الفحوصات التي خضع لها صهيب الثعلب، لاعب وسط الهلال، تحت إشراف طبيب نادي الوصل الإماراتي بدبي، عدم حاجة اللاعب لتدخل جراحي، عقب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الربكة، في مباراة مريخ الفاشر في الدورة الثانية من دوري سوداني الممتاز، وسيقوم اللاعب بمقابلة الطبيب مرة أخرى السبت المقبل، لتحديد برنامج التأهيل.

وفي السياق نفسه سجل الثعلب، صباح اليوم الأربعاء زيارة إلى السيد أشرف الكاردينال، رئيس الهلال، بمكتبه بإمارة دبي واطلعه على المستجدات المتعلقة بالإصابة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)